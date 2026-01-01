Are FlowCV’s cover letter templates really free? Yes. On FlowCV’s Free plan, you can use and customize any template for your first cover letter and download it as a watermark-free PDF.

How do I use a FlowCV cover letter template? Select a template to open it in the FlowCV Cover Letter Builder , add your text, customize the styling in the live preview, and download your finished cover letter as a PDF.

Which cover letter template should I choose? The easiest approach is to choose a cover letter template that matches your resume’s style. Simple and classic layouts work best for traditional industries, while modern or creative designs stand out for contemporary roles.

Can I customize a cover letter template after choosing it? Yes. Every FlowCV template stays fully customizable after you select it. You can adjust fonts, colors, spacing, and header styles—or switch to another template at any time without losing your text.

Can I use a matching resume and cover letter design? Yes. Every FlowCV cover letter template is designed to pair seamlessly with our resume templates for a cohesive application package, while still letting you customize either document independently.

Can I download FlowCV cover letter templates as PDF or Word files? FlowCV cover letter templates are edited directly inside our online Cover Letter Builder rather than downloaded as blank Word (DOCX) files. Once finished, your cover letter exports as a polished, ready-to-send PDF.

Are FlowCV cover letter templates available in A4 and US Letter? Yes. All FlowCV cover letter templates support both A4 and US Letter page sizes, so you can easily match the standard format of your target country.