100+ Free Cover Letter Templates

Choose a design template, fill in your content and download as PDF for free. Build a matching resume with our free online resume builder.

Unlimited PDF downloads No watermarks Your first cover letter is free forever 🚀

Simple Cover Letter Templates

Our simple cover letter templates keep the focus on your words with clean, easy-to-read layouts.
Ideal for: job seekers in traditional industries who want a timeless, straightforward, and professional cover letter.

FlowCV Cover Letter Template: Classic Left
Classic Left
FlowCV Cover Letter Template: Classic Split
Classic Split
FlowCV Cover Letter Template: Classic Right
Classic Right
FlowCV Cover Letter Template: Classic Compact
Classic Compact
FlowCV Cover Letter Template: Classic Bold
Classic Bold
FlowCV Cover Letter Template: Classic Divider
Classic Divider

Modern Cover Letter Templates

Our modern cover letter templates pair a clean layout with contemporary design elements for a polished first impression.
Ideal for: job seekers in innovative fields who want a current cover letter design with a professional look and feel.

FlowCV Cover Letter Template: Minimal Column
Minimal Column
FlowCV Cover Letter Template: Modern Left
Modern Left
FlowCV Cover Letter Template: Modern Centered
Modern Centered
FlowCV Cover Letter Template: Modern Accent
Modern Accent
FlowCV Cover Letter Template: Modern Header
Modern Header
FlowCV Cover Letter Template: Modern Photo
Modern Photo

Creative Cover Letter Templates

Our creative cover letter templates use distinctive design elements to help your application show personality and stay memorable.
Ideal for: job seekers in creative roles or anyone who wants a cover letter with more personality and visual impact.

FlowCV Cover Letter Template: Dark Leaves · Cover letter · Border
Dark Leaves · Cover letter · Border
FlowCV Cover Letter Template: Classic · Cover letter template
Classic · Cover letter template
FlowCV Cover Letter Template: Lavender · Creative cover letter
Lavender · Creative cover letter
FlowCV Cover Letter Template: Violetta · Minimalistic cover letter · Creative
Violetta · Minimalistic cover letter · Creative
FlowCV Cover Letter Template: Flora · Classic cover letter template with border
Flora · Classic cover letter template with border
FlowCV Cover Letter Template: Executive · Serif font · Black sidebar cover letter
Executive · Serif font · Black sidebar cover letter

Frequently Asked Questions