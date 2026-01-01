100+ Free Resume Templates

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Simple Resume Templates

Our simple resume templates focus on clarity, readability, and clean professional layouts without distractions.
Ideal for: job seekers in traditional industries who prefer timeless, straightforward, and easy-to-read resume.

FlowCV Resume Template: Classic Clear
Classic Clear
FlowCV Resume Template: True Blue
True Blue
FlowCV Resume Template: Editorial Rule
Editorial Rule
FlowCV Resume Template: Steady Form
Steady Form
FlowCV Resume Template: Precision Line
Precision Line
FlowCV Resume Template: Silver Banner
Silver Banner

Modern Resume Templates

Our modern resume templates combine a clean layout with contemporary design elements for a polished resume.
Ideal for: job seekers in innovative fields who want a current resume design with a professional look and feel.

FlowCV Resume Template: Atlantic Blue
Atlantic Blue
FlowCV Resume Template: Mercury Flow
Mercury Flow
FlowCV Resume Template: Saffron Line
Saffron Line
FlowCV Resume Template: Hunter Green
Hunter Green
FlowCV Resume Template: Quicksilver
Quicksilver
FlowCV Resume Template: Cobalt Edge
Cobalt Edge

Creative Resume Templates

Our creative resume templates use distinctive design elements to help you show personality and stay memorable.
Ideal for: job seekers in creative roles or anyone who wants a resume with more personality and visual impact.

FlowCV Resume Template: Leaves
Leaves
FlowCV Resume Template: Happy
Happy
FlowCV Resume Template: Coral Navy
Coral Navy
FlowCV Resume Template: Flower
Flower
FlowCV Resume Template: Black Pattern
Black Pattern
FlowCV Resume Template: Space
Space

Photo Resume Templates

Our photo resume templates present your experience in a professional layout with enough space for a profile picture.
Ideal for: job seekers in markets and roles where adding a resume photo is common or expected.

FlowCV Resume Template: Atlantic Blue
Atlantic Blue
FlowCV Resume Template: Mercury Flow
Mercury Flow
FlowCV Resume Template: Saffron Line
Saffron Line
FlowCV Resume Template: Steady Form
Steady Form
FlowCV Resume Template: Quicksilver
Quicksilver
FlowCV Resume Template: Cobalt Edge
Cobalt Edge

Compact Resume Templates

Our compact resume templates are designed to fit more content on one page without sacrificing clarity and structure.
Ideal for: experienced professionals, senior candidates, managers, and executives with extensive work experience.

FlowCV Resume Template: Saffron Line
Saffron Line
FlowCV Resume Template: Precision Line
Precision Line
FlowCV Resume Template: Condensed Rule
Condensed Rule
FlowCV Resume Template: Neutral Gray
Neutral Gray
FlowCV Resume Template: Confident Grid
Confident Grid
FlowCV Resume Template: Charcoal Glow
Charcoal Glow

First Job Resume Templates

Our first job resume templates highlight your skills, achievements, education, and motivation without looking empty.
Ideal for: students and graduates with no work experience applying for entry-level jobs or academic opportunities.

FlowCV Resume Template: Cobalt Edge
Cobalt Edge
FlowCV Resume Template: Silver Banner
Silver Banner
FlowCV Resume Template: Corporate
Corporate
FlowCV Resume Template: Leaves
Leaves
FlowCV Resume Template: Pure Baseline
Pure Baseline
FlowCV Resume Template: Happy
Happy

Frequently Asked Questions