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Frequently Asked Questions Are FlowCV's resume templates really free? Yes. With FlowCV’s Free plan, you can use any template and design option for your first resume, with unlimited watermark-free PDF downloads. How do I use a FlowCV resume template? Simply pick a template and open it in our free online resume builder . From there, enter your details, customize the layout and styling in the live preview, and download your finished resume as a PDF. Are all FlowCV resume templates ATS-friendly? Yes. All FlowCV resume templates are built for ATS compatibility with clean text formatting and standard section headings. Modern applicant tracking systems can reliably parse both one- and two-column layouts, while a simple one-column template is the safest option for older systems. Which resume template should I choose? Choose a template based on your industry, experience level, and how much content you have. Simple suits traditional or corporate roles, Modern offers a contemporary look, Creative adds visual personality, Compact fits dense experience onto fewer pages, and First Job is tailored for students and early-career applicants. For a cohesive application, pair your resume with one of our matching cover letter templates Can I import my existing resume into a FlowCV template? Yes. You can import an existing PDF, DOCX, or image resume—or paste your text—and instantly apply any FlowCV template without rebuilding your resume from scratch. You can continue editing your content and customizing the design afterward. Can I use any FlowCV resume template with or without a photo? Yes. Every FlowCV template works seamlessly with or without a profile photo. Template previews shown with photos are design examples, not restrictions—you can add, format, or remove a photo anytime in the Personal Details section. Can I customize a resume template after choosing it? Yes. Choosing a FlowCV template never locks you into a fixed design. You can fine-tune the layout, fonts, colors, spacing, and section order—or switch to a completely different template at any time without losing your content. Can I create a one- or two-page resume with FlowCV templates? Yes. FlowCV templates support both one-page and multi-page resumes. Most templates are optimized to fit neatly onto a single page, and you can easily adjust font sizes and spacing to control how your content fits across pages. Are FlowCV resume templates available in A4 and US Letter? Yes. All FlowCV resume templates support both A4 and US Letter page sizes, so you can easily switch formats to match your target country or employer requirements. Can I download FlowCV resume templates as Word or PDF files? FlowCV templates are customized directly inside our online Resume Builder rather than downloaded as blank Word (DOCX) files. Once you finish editing, you can download your completed resume as a print-ready, ATS-friendly PDF.